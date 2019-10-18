Kolombiya’da aşırı sağcı Devlet Başkanı’nın koruması 10 kişinin öldürülmesi suçundan tutuklandı

Kolombiya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque’nin koruması 10 kişinin öldürüldüğü El Tarra katliamında rol aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kolombiya Başkanlık Muhafızları’nın 37. Piyade Taburu'ndan Diego Hernando Galván Ruedas, Temmuz 2018’de gerçekleşen ve 10 kişinin öldürüldüğü katliamdan dolayı tutuklandı. El Tarra katliamında silah bırakan 5 FARC üyesi ve 5 sivil katledilmişti.

Galvan Ruedas, ayrıca Şubat 2018'de El Tarra'da bulunan toplumun ileri gelenlerinden Deiver Quintero Pérez cinayetiyle ilgili olarak sorgulanıyor.

Toplumun ileri gelenlerinin öldürülmesi aşırı sağcı Duque’nin seçilmesinden beri sürekli hale geldi, sadece bu yıl en az 123 kişi öldürüldü. FARC ve diğer barış eylemcileri, hükümeti ve sağcı paramiliteyi 2016 barış anlaşmalarına son verdiği için eleştiriyor.

SAF DEĞİŞTİREN ASKER KRİZİ

Kolombiya ordusu, tutuklamanın duyurulmasından birkaç saat önce bir darbe daha almıştı. İnternette kısa sürede yaygınlaşan bir videoda, Arauca'da bulunan bir asker saf değiştirerek ELN gerilla gurubuna katıldığını ilan etmişti.

Videoda, asker Luis Carlos Carrillo, “Gençliğimden beri, insanlar için savundum ve savaştım, çiftçiler için, çünkü ben bir çiftçiyim. Çoğumuz fakiriz. Bizi emirleri altında tuttular ve bize söylediklerini yapmak zorunda kaldık, bu yüzden ordudan kaçmaya karar verdim, çünkü halkı savunmak istiyorum, insanları ve çiftçileri ezmek istemiyorum.” diyordu.