Kobani’deki ortak devriye sırasında TSK araçları taşlandı

Rusya ile Türkiye’nin bugün gerçekleştirdiği ikinci ortak devriyesi sırasında Kobani’de TSK araçlarının taşlandığı bildirildi.

Sputnik muhaberi Hikmet Durgun’un sosyal medya hesabından geçtiği habere göre, bugün Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile Türkiye’nin ortak devriyesi sırasında TSK’ye bağlı araçlar taşlı saldırıya uğradı.

Durgun Twitter’dan paylaştığı mesajda taşlı saldırıya ait bir fotoğrafı da yayımladı. Durgun’un mesajı şöyle: “Suriye’nin kuzeyinde kobani kentinde Rusya Askeri ile ortak devriye yapan Türk askeri araçları taşlı saldırıya uğradı. Askerin saldırıya uğraması üzerine TSK bölgedeki güvenlik önlemlerini iki katına çıkarttı.”

Suriye’nin kuzeyinde kobani kentinde Rusya Askeri ile ortak devriye yapan Türk askeri araçları taşlı saldırıya uğradı. Askerin saldırıya uğraması üzerine TSK bölgedeki güvenlik önlemlerini iki katına çıkarttı. pic.twitter.com/nXNp6PhR7s — hikmet durgun (@hikmetdurgun) November 5, 2019

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya ile Kobani (Ayn El Arap) bölgesinde yapılan ikinci ortak kara devriyesinin tamamlandığı duyuruldu. MSB açıklamasında “Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı” denildi.