Kim Jong-un ABD yönetimine sert çıktı

Aralık sonunda gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi Merkez Komite Genel Kurulu'nda ABD emperyalizmine karşı çok boyutlu savunma ve yaptırımların etkilerine karşı önlemler tartışıldı. Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un sunduğu rapor, KDHC'nin diyaloğa açık olduğunu fakat ABD'nin saldırılarına karşı savunma kapasitelerini yükseltmekten de geri kalmadıklarını gösteriyor.

28-31 Aralık 2019 tarihlerinde Pyongyang’da Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi VII. Kongre Beşinci Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kore Merkezi Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre Parti Merkez Komitesi Genel Kurulu’nun toplanma amacı “tutarlı ve bağımsız bir anti-emperyalist pozisyonu koruyan partinin karşılaştığı ciddi güçlüklerin üstesinden gelmek, kararlı ve değişmez bir iradeyle devrimin gelişmesini daha da ileri taşımak ve partinin yapısı ve eylemleri ile devlet yapısı ve devlet savunmasına ilişkin önemli meseleleri tartışmak” olarak açıklandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong-un sunumu iki gün boyunca süren ve devlet yönetimi ile ekonomik inşanın da içinde olduğu çeşitli güncel konuları tüm boyutları ile analiz eden raporunda, ülkenin güvenliğinin ve egemenliğinin tutarlı biçimde savunulabilmesi için saldırılara yanıt olarak pro-aktif siyasi, diplomatik ve askeri önlemler alınması gerektiğine işaret etti.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre, KDHC lideri raporunda ülkenin iktisadi durumunu gerçekçi biçimde ortaya koydu ve ülkede yürürlükte olan ekonomik sisteme rasyonel bir temelde çekidüzen verilmesi, özellikle endüstrinin ciddi biçimde aksayan bazı alanlarında biriken sorunları çelik disiplinle çözülmesi gerektiğine işaret etti.

YENİ BİR STRATEJİK SİLAH

Kim Jong-un KDHC-ABD ilişkilerinde ABD’nin iki ülke arasındaki diyaloğu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmesine izin vermeyeceklerini, KDHC’nin nükleer silah kapasitesini geliştirip geliştirmemesinin tamamen ABD’nin atacağı adımlara bağlı olduğunu bildirdi. ABD’nin mevcut tutumunu sürdürmesi durumunda Kore yarımadasında silahsızlanmanın asla gerçekleşmeyeceğini, üstelik ülkesinin yakın zamanda yeni bir stratejik silahı dünyaya tanıtacağını ekledi.

'KEDİ FARE OYUNU İSTİYORLAR'

Kim Jong-un, ABD’nin diyalog ve pazarlık görüntüsü altında siyasi ve diplomatik kibriyle KDHC ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynamak istediğini ve aynı zamanda yaptırımları sürdürerek KDHC’yi zayıflatmaya çalıştığını ifade etti. KDHC lideri, ülkesinin iki yıl boyunca silahlanmayı durdurma kararına sadık kalmasına rağmen, ABD’nin atması gereken adımları atmadığı gibi bölgede askeri tatbikatlar yürüttüğünü, Güney Kore’yi stratejik silahlarla donattığını ve yeni yaptırımlar uygulamaya giriştiğini belirtti.

KDHC: DİPLOMASİ İÇİN KAPI AÇIK

Öte yandan Kim diyaloğa tamamen kapalı oldukları mesajını vermedi ve Trump’ı doğrudan hedef almadı. KDHC’nin Washington’un beklenen adımları atması durumunda silahlanmayı durdurma kararına geri dönebileceği düşünülüyor. KDHC liderinin yıl sonunda yaptığı değerlendirmelere ABD yönetiminden tepki gelmekte gecikmedi. Pompei KDHC’nin attığı adımları yakından takip ettiklerini ve Kim Jong-un’u nükleer silahlardan vazgeçmeye ikna edebileceklerini düşündüklerini bildirdi ve şu ana kadar sürdürdükleri politikada bir değişiklik olmayacağını ekledi. Trump ise Kim Jong-un için “sözünün eri” ifadesini kullandı ve Kore liderinin akıllı bir adam olduğunu ve kendisinin ABD’ye düşmanca bir politika yürüterek kaybedecek çok şeyi olduğunun farkında olduğunu belirtti.

EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZMEK

Silahlanmayı durdurma kararının revize edilmesi ve yeni stratejik silahların geliştirildiğinin ilan edilmesine karşın KDHC’nin önceliği yaptırımlarla şiddetlenen ekonomik sorunları aşmak. ABD’nin bundan sonraki adımlarının KDHC’nin caydırıcı gücünü ne kadar göstereceği konusunda belirleyici olacağı bildiriliyor.

