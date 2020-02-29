Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü İdlib açıklamalarına ilişkin, 'Daha cenazeler defnedilmedi. Bu nasıl bir konuşma?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'e ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden etkilemiş durumda. Daha cenazeler defnedilmedi. Bu nasıl bir konuşma? Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Ya acı günde bari kavga etmeyelim. Düşünelim. Türkiye'yi bu dertten nasıl kurtuluruz? Bunu düşünelim. Memlekete başsağlığı dileyelim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak.

Yazık günah değil mi? Şimdi konuştuğumuz için çok üzgünüm. Bir başsağlığı dileyin.

Sanki olağan bir işmiş gibi, Bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımızında şunu söylemek isterim. Başımız sağ olsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz.

Tuzun koktu yerde ne söylenir!"