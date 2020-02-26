Kiev'de bir adam Cumhurbaşkanlığı önünde kendini yaktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan sağlık reformu protestosu sırasında bir adam, Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde kendini ateşe verdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sağlık reformunu protesto etmek isteyenler bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde bir araya geldi.

Eylemcilerin sloganlar attığı sırada kalabalığın arasından sıyrılan bir adam, üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdi.

Adının Alexander Leonidoviç olduğu öğrenilen adam, diğer protestocuların ateşi söndürmesi ve ilk yardım uygulaması sonucu ayağa kalkabildi. Leonidoviç, ardından hastaneye kaldırıldı.

Basına açıklama yapan Leonidoviç, yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Sumy bölgesinde bir alan parseline sahip olmak için yasal yollara başvurduğunu belirten Leonidoviç, hükümetin bu konuda bir adım atmadığını kaydetti.