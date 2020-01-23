Kıbrıs: Türkiye teknik verileri çalmış olabilir

Kıbrıs yönetimi, Türkiye’nin sondaj gemisini belirli bir hedefe yönlendirmesini sağlayan verilere ulaştığı kanısında olduklarını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti sözcüsü Kiriakos Kuros, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin bir iddiada bulundu.

VoA'da yer alan habere göre Kuros, ellerinde kesin bir delil olmamakla birlikte, “Türkiye’nin, enerji şirketinin önceden belirlediği yerlere sondaj gemisi gönderme imkanı veren teknik verileri çalmış olabileceğini” iddia etti.

Kuros'un söz ettiği bölge, Güney Kıbrıs’ın İtalyan enerji şirketi Eni ve Fransız enerji şirketi Total’e doğalgaz arama ruhsatı verdiği parselde. İki şirketin de, Kıbrıslı Rumlar’ın ekonomik münhasır bölge ilan ettiği alanda bulunan 13 parselin 7’sinde doğalgaz arama ve çıkarma izni bulunuyor.

'TÜRKİYE KORSAN DEVLET HALİNE GELDİ'

Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT’ye konuşan Kuros, “Türkiye’nin bir şirketten plan ve çalışmaları çaldığına yönelik bilgi var ve muhtemelen bu bilgi doğru. Bu nedenle belirli bir noktaya gemi gönderdiler” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs sularında yasadışı olarak sondaj çalışmalarına devam ederek uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğünü savunan Kuros, Türkiye’yi “Askeri tehdit diplomasisi” yürütmekle suçlayarak, “Ne yazık ki Türkiye Doğu Akdeniz’in korsan devleti haline geldi” dedi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides de, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Güney Kıbrıs açıklarında yasadışı şekilde sondaj çalışması yürüten şahıs ve şirketlere yönelik yaptırımları hızlandırmak amacıyla harekete geçeceğini belirtti.