Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na Suudi şeyhine ait özel uçak kullanması nedeniyle soruşturma

Kıbrıs Sayıştaylığı Dairesi'nin Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatlere ilişkin raporu Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi’ne sevk edildi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kıbrıs Sayıştaylığı Dairesi, söz konusu uçakla seyahatler için bir rapor hazırladı. Rapor, Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi’ne sevk edildi.

20 Şubat’ta toplanacak komite, Anastasiadis’in 2018 ile 2019 yılları arasında Boeing 737-800 tipi yolcu uçağıyla yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürleri inceleyecek.

Kıbrıs medyası, bazı milletvekillerinin, Anastasiadis’in yaptığı seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesi’ne sevk edeceğini belirtti.