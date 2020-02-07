Kıbrıs Barış Konseyi Genel Sekreteri Fanis Hristodulu yaşamını yitirdi

Kıbrıs Barış Konseyi Genel Sekreteri ve Kıbrıs Halkının İlerici Partisi'nin (AKEL) lider kadrolarından olan Fanis Hristodulu yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Barış Konseyi Genel Sekreteri Fanis Hristodulu, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucunda yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Halkının İlerici Partisi'nin (AKEL) yıllarca lider kadrolarından olan Fanis Hristodulu 6 Şubat 1953’te doğdu. Bulgaristan’daki öğrencilik yıllarından itibaren siyasi konularla ilgilenmeye başladı.

AKEL’e 1971’de üye oldu. Larnaka İlçe Sekreterliği, Merkez Örgütlenme Sekreterliği, Lefkoşa İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1995’ten 2013’e kadar AKEL Politbüro üyesi olan Fanis Hristodulu, 2012’den 2016’ya kadar Prometeus Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesiydi.

2017’den bu yana Kıbrıs Barış Konseyi’nin Genel Sekreterliğini yürütmekteydi. Bu görevi kapsamında Aralık 2017'de İzmir'de yapılan, Türkiye Barış Komitesi, Yunanistan Barış ve Detant Komitesi ile Kıbrıs Barış Konseyi'nin üçlü barış toplantısına da katılmıştı.