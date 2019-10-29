Kerbela'da polis göstericilere ateş açtı

Irak'ın Kerbela kentinde polisin göstericilere ateş açtığı belirtildi. Sağlık ve güvenlik kaynakları, polisin ateş açması sonucunda 14 kişinin öldüğünü belirtirken, kentin emniyet müdürü, kaynakları yalanlayarak bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Irak'ın Kerbela şehrinde yapılan protestolar sırasında polis, göstericilere ateş açtı.

Reuters'ın aktardığı sağlık ve güvenlik kaynakları, polisin ateş açması sonucunda 14 kişinin öldüğünü, 865 kişinin yaralandığını açıklarken, Kerbela Emniyet Müdürü, bu kaynakları yalanlayarak bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Kerbela Sağlık Müdürü de, bugün yaşanan çatışmalarda 66'sı güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 122 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak’ta bu ayın başında yolsuzluk, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve işsizlik nedeniyle başlayan gösterilere polis, su topu, göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermilerle müdahale ediyor.