Kerbela Valisi 14 kişinin öldüğü haberlerini yalanladı

Irak’ın Kerbela kentinde dünkü gösterilerde 14 kişinin yaşamını yitirdiğine dair haberleri yalanlayan Kerbela Valisi, gösterilerde ölen olmadığını, sosyal medyada yayılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Irak’ın Kerbela kentinde dün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 14 kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin haberler Kerbela Valisi tarafından yalanlandı.

Vali Nazif Hattabi bugün düzenlediği basın toplantısında güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açtığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin sahte olduğunu söyledi.

Hattabi gösteriler sırasında ölen olmadığını, yaralananlarınsa çoğunun güvenlik görevlisi olduğunu ileri sürdü.

İran resmi haber ajansı Presstv’nin aktardığına göre, Kerbela polis yetkilisi de hiçbir göstericinin ölmediğini belirtti, yalnızca gösterilere 2 km uzaklıkta bir bölgede bir taammüden cinayet vakası olduğunu söyledi. Polis yetkilisi gösterilere sızarak şiddeti körüklemek isteyen kimi unsurlar olduğu açıklamasında bulundu.

Reuters sabah saatlerinde geçtiği haberde Kerbela’da sağlık ve güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre güvenlik güçlerinin saldırısında 14 kişinin öldüğünü, 865 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

