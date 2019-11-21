KDHC'den Güney’e zirve yanıtı: Her şeyin yeri ve zamanı var

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Güney Kore’nin zirve talebini ‘sadece el sıkışmak ve fotoğraf çektirmekten ibaret’ bir zirvenin herhangi bir karşılı olmayacağını söyleyerek reddetti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), Güney Kore’nin beraber zirve düzenleme talebini reddetti. Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In’in zirve talebinin reddedilme gerekçesi olarak, zirvenin ABD’nin saldırgan eylemlerine devam ettiği müddetçe anlamlı olmayacağı ve “sadece el sıkışmak ve fotoğraf çektirmekten ibaret” olacağı ifade edildi.

KDHC’den gelen resmi açıklamada 25 Kasım’da Güney Kore’de düzenlenmesi teklif edilen zirveye dair “Güney Kore Başkanı Moon Jae In bize KDHC Devlet Başkanı’nı (Kim Jong Un) özel bir zirveye çağırdığına dair kibarca bir mektup gönderdi. Bunun için minnettar olmamamız için herhangi bir sebep bulunmuyor...” denildi.

BAĞIMSIZLIK TAVRI OLMAYAN BİR PARTNERLE SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEYİZ

Açıklamada “Kuzey-Güney ilişkilerini çözmek için yeni bir fırsat yaratmaya çalışan Başkan Moon Jae In’in sıkıntısını ve ıstırabını da tamamen anlıyoruz” denilirken, Güney’in “ulusal kaynaklara değil yabancılara güvenmesinin” zirvenin gerçekleşmesinde sorun oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada şu sözler kullanıldı:

Güney Kore'nin azarlanmış havası Kuzey-Güney ilişkileri konusunda çok şüpheci bir durum yaratıyor ve Güney Koreli otoriteler hala Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan tüm meseleleri ulusal işbirliğine değil yabancılara güvenerek çözmekten yana duruyor. Bu bugün apaçık bir gerçeklik. Şu anda bile, sözde "Birleşme" bakanı, Kuzey-Güney ilişkileri konusunda ABD'ye gidiyor. Herhangi bir bağımsızlık ve kendi kendine ayakta durma tavrı olmadan, her şeyi dışarıdan birine emanet eden böyle bir partnerle yüz yüze oturup sorunlarımızı nasıl çözebiliriz?

HER ŞEYİN YERİ VE ZAMANI VAR

“Her şeyin yeri ve zamanı var” ifadesinin kullanıldığı açıklamada “Dünyada yayımlanan raporlardan, güney topraklarını kaplayan duyguların temiz olmadığını yeterince biliyoruz. Güney Koreli muhafazakar kuvvetler, KDHC’ye saldırılmaları konusunda gayretli hale geldiler, bugünkü Güney Kore rejimini ‘Kuzey yanlısı rejim’ ve ‘sol kanat’ olarak itham etmeleri hatta ‘kuzeyde rejim değişikliği’ ve daha önceki hükümetlerde bile dile getirilmeyen ’kuzeyi yok etme’ gibi vahşi sözler bile duyuluyor” denildi.

KDHC ve Güney arasındaki toplantının şu anda anlamlı olacağının şüpheli olduğunun söylendiği açıklamada “Bizi ilgilendirmeyen karmaşık uluslararası toplantıda el sıkışma ve fotoğraf çekme, Kuzey ve Güney’in liderlerinin kutsal dağ Paektu'da bir araya gelerek ellerini birleştirdikleri tarihi anla nasıl karşılaştırılabilir?” denildi.