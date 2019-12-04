KDHC 'örnek sosyalist kentinin' açılışını yaptı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, 'sosyalist ütopya' olarak adlandırdıkları Samjiyon kentinin açılışını yaptı. 4 bin aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen kentte yeni apartmanların, otellerin, kültürel, ticari ve tıbbi tesislerin yanı sıra bir de kayak merkezi bulunuyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), lideri Kim Jong-un’un imza projelerinden biri olan ve ailesinin köklerinin dayandığı söylenen Paektu Dağı yakınlarındaki yeni Samjiyon şehrinin kuruluşunu kutladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "sosyalist ütopya" olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin açılışı Kim Jong-un tarafından yapılırken, yüksek rütbeli isimler de törende hazır bulundu.

KDHC resmi devlet ajansı KCNA tarafından "modern medeniyetin mükemmel bir örneği" olarak tanımlanan Samjiyon şehrinin açılışı dün yapıldı. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, kuruluşu havai fişeklerle ilan edilen şehrin açılış seremonisinde Kim’in sembolik kurdeleyi keserken göründüğü fotoğrafları yayımladı.

Kim Jong-un'un sağ kolu olarak bilinen Choe Ryong-hae, Samjiyon’u "insanların dünyadaki cenneti" olarak tanımladı.

Habere göre, Samjiyon şehrinin 4 bin aileye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Kamusal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak 380 blokun yüzlerce hektar alan kapladığı kaydediliyor. Şehirde yeni apartmanların, otellerin, kültürel, ticari ve tıbbi tesislerin yanı sıra bir de kayak merkezi bulunuyor.

Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in, Paektu'nun eteğindeki köylerden birinde doğduğuna inanılıyor. Ayrıca ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un da 1910-1945 yılları arasında Japonya’ya karşı verilen koloni mücadelesinde bu dağın eteklerinde bir gerilla üssü kurduğu belirtiliyor.