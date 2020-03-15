Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Kazakistan'da yeni koronavirüs nedeniyle yarından itibaren OHAL ilan edildi.

Kazakistan'ta yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle ülke genelinde 1 aylık acil durum ilan edildi.

Yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni koronavirüs Covid-19’un pandemi ilan edilmesiyle ilgili olarak, Kazakistan yasaları doğrultusunda vatandaşların hayatının ve sağlığının korunması amacıyla 16 Mart 2020 saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nin genelinde 15 Nisan 2020 saat 07.00’ye kadar acil durum düzenine geçilmeli” denildi.

Ülkede şimdiye kadar 8 kişide virüs tespit edildiği açıklanmıştı.