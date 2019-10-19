Katalonya'da eylemler sürüyor: Genel grev ilan edildi

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da eylemlerin beşinci gününde genel grev ilan edilirken binlerce kişi, bölge başkenti Barselona'da toplandı.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin Katalonya'nın ayrılıktan yana olan dokuz siyasi liderine hapis kararı vermesinin ardından bugün bölgede genel grev ilan edildi.

Genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı. Grev kararının ardından İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Fransa ve Andorra sınırları kapatılırken Barselona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi.

Bölgede devam eden eylemler beşinci gününe girerken, eylemciler bölge başkenti Barselona'nın sokaklarında toplandı.

Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler, bağımsızlık yanlısı slogan atarak mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteriler genelde olaysız geçerken, yüz kişilik bir gösterici grubu ile polis arasında çatışma yaşandı. Şehir merkezindeki emniyet binası önünde toplanarak polise şişe, yumurta ve boya fırlatan ve çevredeki çöp kutularını ateşe vererek barikatlar oluşturan bir gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.