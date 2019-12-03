Berlin'de Stasi Müzesi soyuldu, Karl Marx ve Lenin Nişanları çalındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Demokratik Almanya Cumhuriyeti döneminde Devlet Güvenlik Bakanlığı Stasi'nin genel merkezi olan ve daha sonra müze olarak kullanılan bina Cumartesi gecesi soyuldu. Müze direktörü Jörg Drieselmann, Berlin'den çalınan eserlerin değerinin "binlerce euro" olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Jörg Drieselmann, 8-9 nişan çalındığını, çalınan bazı nişanların ise asıl değil kopya olduğunu belirterek "soygunun neden olduğu maddi hasar, çalınanların değerinden daha fazla" diye konuştu.

Doğu Almanya'nın gizli polis teşkilatı olarak da bilinen Stasi'nin binasında sergilenen ve Doğu Almanya'nın en yüksek nişanı olan bir Karl Marx Nişanı ile Lenin Nişanı'nın yanı sıra bazı mücevherlerin de çalınan eserler arasında olduğu açıklandı.

Drieselman, soygunun 15 dakika sürdüğünü, müzede gece boyunca görev yapan bekçilerin olmadığını söyledi.