Karantinadaki Kanada Başbakanı Trudeau basın toplantısı düzenledi

Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun yeni koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı basın toplantısında kendisinin ve eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Trudeau, başkent Ottawa’daki başbakanlık konutunun bahçesindeki basın toplantısında eşinin durumu iyi olduğunu söyledi.

Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını söyledi.

Basın mensupları ile arasına 5 metre mesafe konulan Trudeau, girdiği karantinanın da tedbir amaçlı olduğunu hatırlatttı. Trudeau, "Açıkça tekrar etmem gerekirse, şu an bende hiçbir semptom yok. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Bunu yapmak zorundaydım" diyen Justin Trudeau, "Komşularımızı ve çevremizdekileri özellikle de yaşlıları düşünmek zorundayız. Ben ve eşim, sağlık ekipleri ne diyorsa ona aynen uyuyoruz" şeklinde konuştu.

SEYAHATLERİ ERTELEME ÇAĞRISI

Trudeau, halktan uluslararası seyahatlerini çok gerekli olmadıkça ertelemelerini istedi. Kanada’ya gelecek uluslararası uçaklar için sadece belirlenecek bazı havaalanlarının kullanılacağını söyleyen Justin Trudeau, “Kanadalıları güvende tutabileceğimiz hiçbir fikre kapıyı kapatmayacağız" dedi. Kruvaziyer gemi faaliyetlerinin Temmuz ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıklayan Trudeau, 500 kişiden fazla yolcusu olan hiçbir geminin Kanada limanlarına yanaşmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

MECLİS ASKIYA ALINDI

Öte yandan Kanada Federal Parlamentosu’nun çalışmaları askıya alındı. Tüm partilerin ortak kararı ile 5 hafta boyunca faaliyetleri askıya alınan Kanada Federal Parlamentosu’nda milletvekilleri, 20 Nisan’da çalışmalarına dönecekler. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karara göre, 20 Nisan’da durumun düzelmemesi halinde süre uzatılacak.

Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü ülkelerden biri olan Kanada’da, virüsten enfekte olanların sayısı 152’ye yükseldi.