'Kara Cuma' protestoları: Kapitalizmi yakalım, benzini değil

‘Kara Cuma’ Avrupa'da protestolarla karşılandı. Protestolardan, bu kültürü Avrupa'ya sokmakla suçlanan Amazon da nasibini alırken, Almanya’da Amazon çalışanları şirketin Kara Cuma üzerinden ciddi miktarlar kazandığını ancak kendi iş koşullarını ve ücretlerini iyileştirmediğini belirterek iş bıraktı.

ABD'de Şükran Günü'nden hemen sonra gelen ve birçok ürünün indirimli satışa sunulduğu ‘Black Friday’ (Kara Cuma) milyonları alışveriş çılgınlığına sürüklerken, Avrupa çapında protestolara neden oldu.

AFP ve Reuters'ın haberine göre, en geniş çaplı eylemlerden birinin düzenlendiği Fransa’da, onlarca eylemci bu tüketim çılgınlığını ülkeye getirmekle suçladıkları e-ticaret devi Amazon’u protesto etti.

Başkent Paris’in Clichy bölgesinde Amazon’a ait merkezin önünde sabahın ilk ışıklarıyla toplanan protestocular, "Amazon’a ve onun dünyasına hayır" yazılı pankart açtı.

'AŞIRI ÜRETİME SON VER'

"Daha demokratik bir küreselleşme" iddiasıyla kampanya yürüten Attac adlı grup, Lyon kentinde bulunan Amazon’un lojistik merkezi önünde bir oturma eylemi yapıldığını belirtti. "Amazon yayılmaya son ver, aşırı üretime son ver" pankartı taşıyan eylemcilerin polis tarafından dağıtıldığı aktarıldı.

Amazon’un Fransa temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, insanların ifade özgürlüğü hakkına saygı duydukları ancak insanların çalıştıkları bir yerde şiddet eylemleri düzenlenmesine izin veremeyecekleri belirtildi. Kurum, eylemcilerin ve Attac’ın yanlış iddialar ve siyasi sebeplerle Amazon’u işaret ettiğini savundu.

'ÇALIŞ, TÜKET VE ÇENENİ KAPAT'

Paris’in iş bölgesi olarak bilinen La Defense’da da 40 kadar gencin büyük bir alışveriş merkezinin kapısında insan zinciri kurarak geçişi engellemeye çalıştığı belirtildi. Merkezin girişine, "Kapitalizmi yakalım, benzini değil" yazılı dev bir afiş asıldı.

Paris'te bir alışveriş merkezinde toplanan gençler, “Çalış, tüket ve çeneni kapat, işte gençliğe verilen mesaj bu” sloganlarıyla tüketim çılgınlığını protesto etti.

İSPANYA'DA MAĞAZALARI HEDEF ALDILAR

Fransa dışında İspanya ve Almanya gibi ülkelerde de "Kara Cuma" protesto edildi. Başkent Madrid’de toplanan eylemciler, "tüketim çılgınlığı=iklim krizi" yazılı pankart açtı. Greenpeace tarafından yapılan eylemde ayrıca mağaza vitrinine çıkan bir eylemci, "Gezegen için kara bir gün" yazılı bir afiş açtı.

ALMANYA'DA AMAZON ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI

Almanya’da ise, Amazon çalışanları şirketi protesto etti. Şirketin Kara Cuma üzerinden ciddi miktarlar kazandığını ancak kendi iş koşullarını ve ücretlerini iyileştirmediğini söyleyen yüzlerce Amazon çalışanı iş bıraktı.

Grevi örgütleyen Verdi sendikası Sözcüsü Eva Völpel, Amazon’un Leipzig, Bad Hersfeld, Koblenz, Rheinberg, Werne ve Graben’deki dağıtım merkezlerinde çalışan birkaç yüz işçinin işi durdurduğunu açıkladı.

Amazon ise grevin sorun yaratmayacağını ve teslimatların zamanında yapılacağını savundu.