Kaptanı görevden alınmıştı: ABD uçak gemisinde 155 koronavirüs vakası

ABD Donanması'na ait uçak gemisinde koronavirüs vaka sayısı 155'e çıktı. Geminin kaptanı personelin karada karantinaya alınmasını istemesinin ardından görevden alınmıştı.

ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki koronavirüs vaka sayısı 155'e çıktı.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının 155'e çıktığı, gemideki pozitif vaka sayısının son 24 saatte yüzde 13 artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada gemideki 4 bin 800 personelin yüzde 44'üne Kovid-19 testi yapıldığı belirtilirken, şu ana kadar hastaneye yatan kimsenin olmadığı ve 1 bin 548 personelin karaya çıkarıldığı bildirildi.

Geminin kaptan Brett Crozier, önceki gün gemideki personelde koronavirüs tespit edildiğini ve personelin tamamının karada karantinaya alınmasını isteyen mektubu ABD Donanması'na göndermesinin ardından görevden alınmıştı.

Crozier'in gemide sosyal mesafe kuralının uygulamanın mümkün olmadığını ve tüm personelin karada karantinaya alınmasını istediği 4 sayfalık mektubunu aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alındığı açıklanmıştı.

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise, kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia ederek Crozier'ı "gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak" ile suçlamıştı.

Gemi geçen hafta Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin ABD ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

