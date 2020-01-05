Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlara 'Irak'a seyahat etmekten kaçının. Irak'taysanız, güvenli olması durumunda ticari yollardan ülkeden ayrılın' çağrısında bulunuldu.

Kanada, ABD'nin Irak'ta düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının ardından, vatandaşlarından Irak'a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak'ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi.

Euronews'te yer alana habere göre, Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlara "Devam eden değişken, öngörülemeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir güvenlik durumu nedeniyle Irak'a seyahat etmekten kaçının. Irak'taysanız, güvenli olması durumunda ticari yollardan ülkeden ayrılın" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerginliklerin giderek artmasından duyulan endişe vurgulanarak, "Kanada, Batı çıkarlarına karşı terörist saldırıların artması tehdidini göz önüne alarak, vatandaşlarına Irak'tan ayrılmalarını tavsiye ediyor" denildi.

NATO'nun Irak'taki eğitim programlarını geçici olarak askıya aldığını duyurması üzerine, Iraklı polis ve askerlere eğitim vermek için burada bulunan 850 Kanadalı polis ile askerin de ülkeden çekileceği belirtildi.

Habere göre, Kanada’nın NATO programları kapsamında Irak'tan başka Mısır'da 55, Bahreyn'de 23, Lübnan'da da 4 askeri personeli bulunuyor.