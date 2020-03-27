Kanada'dan ABD'nin sınıra asker sevk etme önerisine ret

Kanada, ABD'nin koronavirüs salgınına karşı, sınıra asker sevk etme önerisine karşı çıktığını, bu önerinin ilişkilere zarar verebileceğini açıkladı.

Kanada, ABD'nin sınıra koronavirüsle mücadele kapsamında asker sevk edilmesi önerisine karşı çıktığını, bu önerinin ilişkilere zarar verebileceğini açıkladı.

ABD ile Kanada arasındaki sınır salgının yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında geçen hafta karşılıklı varılan anlaşmayla zorunlu olmayan geçişlere kapatılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Kanada sınırına asker gönderme gibi ek önlemlerin alınabileceğini söylemişti.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland bugün yaptığı açıklamada hükümetin yüzlerce askeri sınıra güvenliği sağlamak üzere gönderme planının olmadığını söyledi.

Kanada'nın ABD'nin önerisine güçlü bir biçimde karşı çıktığını belirten Freeland "Bu, ilişkilerimize zarar vereceğini düşündüğümüz tamamen gereksiz bir adım. Kamu sağlığı bunu gerektirmiyor" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau daha önce yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerle sınır güvenliği önlemleri konusunda temas halinde olduklarını belirtmişti.

ABD'de koronavirüs vakaları 82 bini, ölenlerin sayısı bin 200'ü geçti. ABD'nin dokuzda biri nüfusa sahip olan Kanada'da şimdiye dek 4 bin 43 vaka tespit edildi, 39 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York eyaletinin Kanada ile sınırı bulunuyor.

Kanada resmi olmayan yollardan sınırı geçen göçmenleri kabul etmiyor. Washington ise göçmenleri geldikleri ülkelere göndermeyi planlıyor.

