Kanada'da nükleer santralden 'yanlışlıkla' alarm verildi

Ontario'daki Pickering Nükleer Santrali'nde bir 'hadise' gerçekleştiğine dair bölgede yaşayanlara acil durum uyarısı gönderildi. Yetkililer olayın ardından uyarının 'yanlışlıkla' yayınlandığını açıkladı.

Kanada'nın Ontario eyaleti, Pickering nükleer santralinde meydana geldiği söylenen bir "hadiseyi" bildiren bir acil durum bülteni yayımladı.

Bültenin Toronto şehir merkezinin yaklaşık 20 km doğusunda yer alan tesisin 10 km yakınında bulunanlar için geçerli olduğu söylendi.

Pickering İtfaye Şefi John Hagg, gönderilen Pickering Nükleer Üretim İstasyonu'ndaki bir "hadise" hakkındaki toplu uyarının "yanlışlıkla gönderildiğini" söyledi.

Yerel basında konuşan Hagg, il makamlarının şimdi resmi bir geri çekilme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yerel saate göre 07.20'de yayımlanan uyarıda, "İstasyondan anormal bir radyoaktivite salınımı YOK ve acil durum personelinin duruma yanıt verdi" denildi.

Bültende ayrıca istasyonun yakınındaki kişiler için "Şu anda koruyucu önlem alınması GEREKMEZ" bilgisine yer verildi.

Olaya dair başka ayrıntı verilmezken, bölge sakinlerine "daha fazla bilgi ve talimat için yerel medyayı takip etmeleri" tavsiye edildi.