Kanada'da koronavirüsten ölümler yüzde 35 arttı

Kanada'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle dün yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün içerisinde yüzde 35 arttığı belirtildi. Quebec eyaleti, tedavi için tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığını kaydetti.

Kanada'da yeni koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor.

Reuters'ın aktardığına göre, yetkililer, salgın nedeniyle bir gün içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısının yüzde 35 arttığını bildirdi.

Quebec eyalet yönetimi, tedavi için önemli tıbbi malzemelerin yetersiz kalmaya başladığını açıkladı.

Eyalet Başkanı Francois Legault, "Şu an en büyük endişem tıbbi malzemelerin tedarikine yönelik. Bazı malzemeler ancak 3-7 günlüğüne yetebilir" diye konuştu. Legault, ek malzeme tedarikinin "birkaç gün içinde" sağlanmasını umduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme tedariği için 3 yerli şirketle anlaşma yapıldığını, diğer 5 şirketle anlaşmanın beklemede olduğunu kaydetti. Trudeau, sağlık çalışanlarının kişisel korunma teçhizatı eksikliği çekmesinden dolayı bütçeden 2 milyar Kanada doları ayrıldığını sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland de, günlük basın toplantısında "Durum iyileşmek yerine daha da kötüye gidiyor. Bu acı bir gerçek" açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar 8 bin 612 KOVİD-19 vakasının görüldüğü Kanada'da 101 kişi yaşamını yitirdi.