Kanada Irak'taki askerlerini Kuveyt’e sevk ediyor

Kanada Irak’taki 500 askerinden bir kısmını Kuveyt’e sevk etmeye hazırlanıyor.

Kanada ordusu Irak’taki 500 askerinden bir bölümünü “güvenlik gerekçesiyle” geçici olarak Kuveyt’e sevk ediyor.

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance tarafından askerlerin ailelerine gönderilen mektupta “Önümüzdeki günlerde Koalisyon’un ve NATO’nun kararı doğrultusunda bir kısım askerimiz geçici olarak Irak’tan Kuveyt’e taşınacaktır” denildi. Mektupta bunun askerlerin "güvenliği" için yapıldığı ifade edildi.

Reuters’a konuşan bir NATO yetkilisi de “güvenlik endişeleri” nedeniyle bazı personeli Irak’tan uzaklaştırdıklarını, bu geri çekilmenin geçici olduğunu söylemişti.

ABD’nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabi omutanı Ebu Mehdi El Mühendis’le birlikte 10 kişiyi öldürdüğü saldırı sonrası ABD’nin de Irak’taki karargahını geçici olarak Kuveyt’e taşıyacağı açıklanmıştı.

