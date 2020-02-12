Kamışlı'da 1 sivili öldüren ABD'den 'Askerimiz uf oldu' açıklaması

ABD öncülüğündeki koalisyon, bugün Suriye'nin Kamışlı kentinin doğusunda bir sivili öldürüp bir sivili yaraladığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 'Hafif silah atışına karşılık verdik' dedi. AA'nın hava saldırısı iddiasını doğrulayan herhangi bir ifadenin yer almadığı açıklamada, ayrıca olayda bir ABD askerinin 'yüzeysel sıyrık' aldığı belirtildi.

Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon, ABD işgal güçlerinin Kamışlı'nın doğusunda sivillere ateş açması ve bir sivilin yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins tarafından yapılan açıklamada "Koalisyon askerlerinin peş peşe uyarılar yapması ve gerilimi düşürme çabası göstermesinin ardından devriye, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından hafif silah atışına maruz kaldı. Koalisyon askerleri, öz savunma olarak karşılık verdi" denildi.

"Durumun kontrol altına alındığını" belirten Caggins, devriyenin üsse döndüğünü söyledi.

Çatışma sırasında bir ABD askerinde "yüzeysel sıyrık" oluştuğunu söyleyen Caggins, askerin görevine devam ettiğini belirtti.

AA HAVA SALDIRISI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan koalisyon sözcüsü hava saldırısına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Gün içinde Anadolu Ajansı Kamışlı'daki olayın ardından havalanan ABD uçaklarının Suriye ordusuna ait iki noktayı vurduğunu iddia etmişti. Suriye resmi haber ajansı ise havalanan ABD uçaklarının koruması altında ABD konvoyununun bölgeyi terk ettiğini duyurmuştu.

SURİYELİ SİVİLDEN ABD ASKERİNE: BURADA NE İŞİNİZ VAR

Saldırının gerçekleştiği köyde yaşayan bir sivil, zırhlı araçların önünde duran ABD'li askerlere "Sizin bizim ülkemizde ne işiniz var? Niye buradasınız? Ülkemizden ne istiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.