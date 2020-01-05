Kamboçya’da inşaat çöktü: 6’sı çocuk 36 ölü

Kamboçya’nın Vietnam sınırına yakın Kep şehrinde inşaatın çökmesi sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

Kamboçya basınında çıkan haberlere göre, ülkede aynı adı taşıyan eyaletin başkenti Kep kentinde, inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucunda toplam 36 kişi yaşamını yitirdi.

İngilizce yayın yapan Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesine göre, yedi katlı bina cuma günü çöktü. Kurtarma operasyonu, hayatta kalanları bulmak ve yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerine ulaşabilmek için üç gün sürdü.

Ulusal Afet Yönetimi Komitesi başkan yardımcısı Kun Kim, toplamda 23 kişinin enkazdan kurtarıldığını, yıkıntılar arasında 36 ceset bulunduğunu söyledi. Ölenlerin 14'ünün kadın, 6'sının ise çocuk olduğu, bu sabah hayatta kalan son kişinin de enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

Khmer Times, binanın sahipleri olan bir erkek ve bir kadının, tutuklandığını duyurdu.

Aynı gün Kamboçya Başbakanı Hun Sen, çöküşten zarar gören mağdurlar için bir tazminat paketi açıkladı. Olayda ölenlerin ailelerinin her birine 52.500 dolar, yaralananların her birine de 10.000 dolar verileceği söylendi.

Kep şehri (Krong Kaeb) Kamboçya'nın güney kesiminde, Vietnam sınırına yakın bir konumda bulunuyor. Kamboçya’nın kıyısında yer alan önemli bir turizm merkezi olan kent, Fransız sömürgesi döneminde en üst düzey Fransız yetkililerin bazılarının yazlık konutlarını da barındırıyordu.