Kalın’dan IŞİD açıklaması: Sorumluluk Türkiye’ye yıkılamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ‘DEAŞ'ın sorumluluğunun sadece Türkiye'ye verilmesi kabul edilebilir değildir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri harekatla ilgili yaptığı açıklamada IŞİD’lilerin sorumluluğunun Türkiye’ye verilmesine karşı çıktı.

Kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında Kalın “Barış Pınarı Harekatı”nın “eş zamanlı olarak birçok oyunu bozduğunu” iddia ederek, “çıkarttıkları gürültü bu nedendendir” diye konuştu. Kalın “PKK/PYD DEAŞ'lı tutukluları batıya karşı tehdit olarak kullanmaktadır” dedi.

Kalın “Batılı dostlarımızın, NATO üyelerinin terör örgütünü müttefik gibi görmesi akıl tutulmasıdır. Bunu da muhataplarımızın yüzlerine ifade ettik. ABD’lilere bugüne kadar silahlandırdığınız kişiler Esed’le ittifak yaptığında ne düşünüyorsunuz. Bu soruların cevabını talep etmek en doğal hakkımızdır” diye konuştu.

IŞİD’le mücadelenin sadece Türkiye’nin sorumluluğunda olmadığını söyleyen Kalın, “DEAŞ’la mücadele Türkiye’nin sorumluluğundaymış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Gözümüzün önünde bir hukuk skandalı yaşanıyor. Sorumluluğu Türkiye’ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilemez. DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu için vatandaşlarını kendi ülkelerine almak istemeyen Avrupalı ülkeler bu işi başka ülkelere fatura etmek istiyor” dedi.

'ABD BAYRAĞI YERİNE RUSYA BAYRAĞININ GEÇMESİ'

Kalın Rusya ile Suriye konusunu uzun süredir konuştuklarını belirterek “Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil. Rusya Suriye konusundaki hassasiyetlerimizi biliyor” dedi.

ERDOĞAN PENCE İLE GÖRÜŞECEK

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i yarın kabul etmesinin planlandığını belirten Kalın görüşmeyle ilgili “Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor. Cumhurbaşkanımızın kabulünün saati yarın kesinleşecek” dedi.