Kalın’dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes istedik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan İdlib’de ateşkes talep ettiklerini söyledi. Kalın, Kanal İstanbul için de ‘Bu bir belediye projesi değil devlet projesidir. Türkiye için bu, yapılabilir bir projedir’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Suriye ordusunun İdlib’de cihatçılara karşı düzenlediği operasyonlar için “rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz” dedi.

Rusya'dan İdlib'de ateşkes talep ettiklerini söyleyen Kalın şöyle konuştu:

“Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur” diye konuştu.



LİBYA'DA 'İÇ SAVAŞ' AÇIKLAMASI

Libya konusunda “Hafter'e verilen destekleri görüyoruz” diyen Kalın “Meşru hükümeti hedef alan girişimler devam ediyor. Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kalın, “Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir” dedi. Kalın açıklamasında “Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz” ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin güvenliğinin “Misakı Milli sınırlarının çok ötesinde” başladığını söyleyen Kalın, “Attığımız adımları emperyalist güdülerle atmıyoruz” iddiasında bulundu.

Kalın, Libya’ya asker gönderilmesi konusunda Meclis'ten tezkere geçirilebileceğini söyledi: “Oradaki sıcak gelişmelere bağlı olarak böyle bir tezkere ihtiyacı doğabilir. Meclis de bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Biz prensip olarak meşru uluslararası toplumun tanığı Libya hükümetinin yanında olacağız. Bunun gerektirdiği adımları atmaktan sarfı nazar etmeyiz. Bu askeri eğitim olabilir, başka alanlarda destek olabilir."

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE ERTELEME SİNYALİ

Değerli konut vergisine ilişkin Erdoğan’ın bir çalışma yapılması talimatı verdiğini belirten Kalın “Konuyla ilgili 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Sonrasında bunun üzerinde bir karar verilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz” diye konuştu.



ABD YAPTIRIMLARI

Ocak ayında ABD’nin Türkiye’ye yönelik yeni bir yaptırım uygulamaya koyacağının gündeme gelmesine ilişkin de konuşan Kalın, “Yeni bir yaptırım tasarısından, ya da bunun geçirilmesiyle ilgili çalışmalardan bahsediliyor. Tasarılara baktığınız zaman merkezinde sadece Türkiye karşıtlığı olduğunu görüyoruz. Bunun içinde S-400’ler var F-35'ler var Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz var. Buraya baktığınız zaman artık meselenin S-400 meselesi olmadığı, başka bir yöne kaydırıldığı görülüyor” dedi.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul projesinden İBB’nin çekilmesine dair soruya yanıt veren Kalın özetle “Bu bir belediye projesi değil devlet projesidir. Türkiye için bu, yapılabilir bir projedir. Bu süreç devam edecek” dedi.

'RUSYA'NIN YPG İLE ANGAJMANA GİRDİĞİNİ DUYDUK'

Kalın ayrıca “Rusya’nın Haseke’de YPG/PYD terör örgütüyle angajmana girdiğini duyduk, Rus tarafına bunu ilettik. YPG ve PYD’yi anlaştığımız 30 km’lik hattın dışına çıkarma dışında yapılan angajmanlar teröre destek vermektir. Bu konuda Rus tarafına sözlerini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.