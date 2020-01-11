Kalın ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü.

1 saat 25 dakika süren görüşmede Suriye ile ABD ve İran arasındaki kriz ele alındı.

Kalın ve Jeffrey arasında, "İdlib'teki çatışmalar artmasıyla ortaya çıkan göç dalgasını önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması", "Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği" ve "Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği" konuları görüşüldü.