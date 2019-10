Kaliforniya'da yangınlar büyüyor: Ünlü isimler de evlerini terk etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

Yangınların etkili olduğu Los Angeles kentinde, yangın zenginlerin ve ünlü isimlerin yaşadığı yerleşim yerlerine sıçradı.

ABD Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Los Angeles Lakers oyuncusu LeBron James, sosyal medya hesabından evini tahliye ettiğini duyurdu.

James, "Bu LA yangınları şaka değil. Acilen evi terk etmek zorunda kaldık ve oda bulmaya çalışmak üzere ailemle arabadayız. Şu ana kadar şansımız yok!" dedi.

Man these LA aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far!

Kaliforniya'nın eski valilerinden ünlü aktör Arnold Schwarzenegger de evini tahliye etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Schwarzenegger, sosyal medya hesabından "Bu sabah saat 3.30'da güvenli bir şekilde evi tahliye ettik. Tahliye bölgesindeyseniz aylaklık yapmayın. Oradan çıkın. Şu anda dünyanın en iyi itfaiyecilerine müteşekkirim, Kaliforniyalıları korumak için kendilerini tehlikeye atan gerçek bir kahramanlar #GettyYangını" mesajını paylaştı.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire

— Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019