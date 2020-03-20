Kaliforniya'da 40 milyon kişiye 'evde kalma' emri verildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 40 milyon insan için ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi. New York'ta ise vaka sayısı bir günde 2 bin 281 artarak 4 bin 152'ye, can kaybı ise 27'ye ulaştı.

ABD'de yeni koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Kalifornia Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden virüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan New York'un çeşitli yerlerinde vatandaşlara test uygulaması başlatıldı.

Anthony Wayne Rekrasyon Merkezi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar arabalarından inmeden test yaptırabildi. Sadece bir dakikalık testin vatandaşlara 72 saat içinde iletileceği belirtildi.