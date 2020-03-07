Kaliforniya açıklarındaki yolcu gemisinde koronavirüs vakası

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide KOVİD-19 tespit edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaliforniya eyaleti açıklarındaki "Grand Princess" adlı yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Pence, gemide ilk etapta 46 kişiden alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucu 19'u mürettebat 2'si yolcu olmak üzere toplam 21 kişide koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Salgına ilişkin tüm tedbirleri aldıklarını ve gemiyi ticari olmayan bir limana götüreceklerini kaydeden Pence, tüm yolcuların testten geçirileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu testlerin yolcular gemiden ayrılmadan yapılmasını tercih edeceğini, ancak kararı yetkililerin vermesinin daha doğru olacağını açıkladı.

ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 15'e ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının da 25'e yükseldiği açıklandı.