'Kadının emeği ödenmez' diyenler haklı, ödenmiyor!

Kadınların maruz kaldığı emek sömürüsü çarpıcı verilerle bir kez daha gözler önüne serildi. Buna göre, çalışan kadınların yüzde 42’sinin emeği hiçbir şekilde ödenmiyor.

Dünyanın tepesindekiler Davos’ta dünya ekonomisine yön vermek üzere toplanırken, kadınların yaşadığı emek sömürüsüne ilişkin açıklanan yeni veriler dikkat çekiyor.

Oxfam’ın servet dağılımı raporunda yer alan verilere göre, dünyanın en zengin 22 erkeğinin serveti Afrika’daki tüm kadınların servetinden daha fazla.

Kadınlar ve kız çocuklarının günlük ödenmeyen emekleri 12,5 milyar saati buluyor.

Çalışma yaşındaki kadınların %42’sinin emeği ise hiçbir şekilde ödenmiyor. Öte yandan bu oran erkeklerde %6.

15 yaş ve üzeri kadınlarda ödenmeyen emeğin parasal karşılığı, yıllık en az 10,8 trilyon dolar.

Bu, dünya teknoloji endüstrisinin tam üç katı kadar bir değer.