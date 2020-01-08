Kaçak CEO, Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, Japonya'da yargılanmayı beklerken konulduğu ev hapsinden çıkıp Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasından bir hafta sonra basın toplantısı düzenledi.

Yolsuzluk suçlamasıyla Japonya'da tutulduğu ev hapsinden kaçarak Türkiye üzerinden Lübnan'a giden Nissan-Renault eski CEO’su firari Carlos Ghosn, bugün düzenlediği basın toplantısında Japonya'yı suçladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Ghosn, Japon ceza sistemini ve Nissan'daki eski çalışma arkadaşlarını isim vererek suçladı.

Japonya'dan kaçışı hakkında Ghosn "Ya Japonya'da öleceksiniz ya dışarı çıkacaksınız. 17 yıl boyunca hizmet ettiğim ülkede kendimi esir hissettirdiler" dedi.

17 yıl Japonya'da çalışan Ghosn, aylarca hücrede tutulup, sıkı gözetim altında ev hapsine konulmasından Japon hükümet yetkililerini, Nissan yöneticilerini ve savcılarını sorumlu tuttu.

Renault-Nissan birleşmesini önlemek için kendisine komplo kurulduğunu ileri süren Ghosn, Japonların, Nissan'ın Renault ile ortaklığından ve şirket yönetiminde söz sahibi olmasından rahatsız olduğunu, bu yüzden tutuklandığını söyledi.

2017'de söz konusu ikili ittifakın "bir numaralı otomotiv grubu" olduğunu söyleyen eski CEO, gruba Fiat Chrysler'ı da katmaya hazırlandıklarını belirterek "İttifak kaçırılmayacak şeyi, Fiat Chrysler'ı kaçırdı. İnanılmaz şekilde Groupe PSA ile devam ettiler. Sanayinin hakim aktörü haline gelme fırsatını nasıl tepersiniz?" diye konuştu.

Ghosn tutuklanmasının ardından Nissan'ın piyasa değerinin 10 milyar dolardan fazla miktarda azaldığını, Renault'nun piyasa değerinin de 5 milyar avro azaldığını söyledi.

Kendisine komplo kurduğunu belirttiği kişiler arasında Nissan'dan Hiroto Saikawa, Hitoshi Kawaguchi, Masakazu Toyoda, Hari Nada’nın olduğunu söyleyen Ghosn, "17 yıl boyunca Japonya'da rol modeldim, birdenbire savcılar beni hissiz, açgözlü bir diktatör olarak sundu. Bana yöneltilen suçlamalar temelsizdir" dedi.

Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan Carlos Ghosn, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde evden çıkarılıp kargo uçağına konularak ve Türkiye üzerinden Lübnan'a götürülmüştü. Interpol, Japon hükümetinin talebi üzerine 2 Ocak'ta Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

