Juan Guaido’nun amcası ülkeye patlayıcı sokmaya çalışırken yakalandı

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, ABD destekli 'muhalif' Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez’in ülkeye patlayıcı sokma girişimi sırasında gözaltına alındığını açıkladı.

Venezuela'nın ABD destekli "muhalifi" Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez, ülkeye patlayıcı sokmaya çalışırken gözaltına alındı.

Marquez'in yolculuk ettiği Tar Portugal Havayolu şirketine ait uçakta yolcu olarak kayıtlı olmadığı ve çelik yelekle uçtuğu öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre, olaya ilişkin açıklamada bulunan Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, yanında getirdiği fener fotoğraflarını göstererek "Pil bölmelerinde patlayıcı bulunan taktik fenerlerle yakalandı. Muhtemelen sentetik C-4 patlayıcıları" dedi.

Cabello ayrıca, Juan Jose Marquez’in kişisel eşyaları arasında fenerler dışında, İngilizce gizli belgelerin olduğu bir hafıza kartı ve telefonunda 'Gizli Servis Ajanı, Columbia Bölgesi' diye kayıtlı 'Charles' adında birinin numarası bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Juan Guaido'nun sözcüsü, yeğeni Guaido ile aynı uçakta yolculuk eden Marquez’in ‘zorla kaybettirildiğini’ öne sürmüştü.