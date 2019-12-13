Johnson'dan seçim zaferi sonrası ilk açıklama

İngiltere'deki erken seçimden tek başına iktidarla çıkan Başbakan Boris Johnson, hükümetinin Brexit'i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde ettiğini söyledi.

İngiltere'deki erken seçim zaferi sonrası konuşan Başbakan Boris Johnson, Brexit'i gerçekleştireceklerini söyledi.

Johnson, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak için değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görülüyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başbakan Johnson, "Şimdi yapacağımız şey budur ve eğer sandık çıkış anketlerindeki gibi (parlementoya) geri dönecek kadar şanslıysak, o zaman işimiz bugün başlayacak" ifadesini kullandı.

Johnson, Batı Londra'daki seçim bölgesinde oy oranını 1,8 puan artırarak 7 bin 210 oy farkla ve toplamda 25 bin 251 oyla yeniden Avam Kamarası'na seçildi.