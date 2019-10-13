Johnson'dan Erdoğan'a: Harekata son verin

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telefonda ‘Barış Pınarı Harekatı’nı görüştü. Johnson, harekatın son bulması çağrısında bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telefonda görüştü.

Erdoğan, Johnson'la yaptığı telefon konuşmasında Suriye’nin kuzeyinde devam eden askeri harekat üzerine bilgiler verdi.

Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki YPG noktalarının tamamen ele geçirilmeden harekatın sonlanmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü’nün açıklamasına göre Johnson, İngiltere’nin “Kuzey Suriye’deki askeri operasyonla ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, insani durumun daha da kötüleşebileceğini” söyledi.

Johnson’un sözcüsü “Başbakan, İngiltere’nin Türkiye’nin askeri harekatını destekleyemeyeceği konusunda netti. Cumhurbaşkanını operasyonu durdurmaya ve diyaloga girmeye çağırdı ve İngiltere ve uluslararası ortakların ateşkes amaçlı müzakereleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi” dedi.