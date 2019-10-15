Johnson ve Stoltenberg: Türkiye’nin harekatı sona ermeli

İngiltere Başbakanı Johnson ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in görüşmesi sonrası yapılan açıklamada ikilinin Türkiye’nin Suriye’deki harekatına son vermesi konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Londra’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Johnson ile Stoltenberg’in Türkiye’nin Suriye’deki harekatına son vermesi konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.

Açıklamada “Başbakan ve NATO Genel Sekreteri Suriye’nin kuzeyindeki durumdan derin endişelerini dile getirdiler. İki lider de Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak değerinin ve Suriyeli mültecilerin desteklenmesinde oynadığı rolün altını çizdi. Ama halihazırda süren Türk harekatının sona ermesi gerektiği konusunda nettiler” denildi.