Johnson canlı yayındaki iklim tartışmasına katılmayı reddetti, yerine buzdan heykel konuldu

İngiltere'de iklim krizinin de konuşulacağı canlı yayına katılmayı reddeden Başbakan Johnson'ın yerine stüdyoya buzdan bir heykel konuldu.

İngiltere’de 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek erken genel seçimler öncesi parti liderleri Channel 4 televizyonunda bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yayına İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İskoç Ulusal Partisi Lideri Nicola Sturgeon, Liberal Demokratlar’ın lideri Jo Swinson, Yeşiller Partisi eş lideri Sian Berry ve Plaid Cymru Partisi’nin lideri Adam Price katıldı.

İKİ İSİM KATILMAYI REDDETTİ

Ancak Muhafazakar Parti’nin lideri ve Başbakan Boris Johnson ile Brexit Partisi lideri Nigel Farage, iklim politikalarının tartışıldığı yayına katılmayı reddetti. Bunun üzerine iki isme gönderme yapan kanal, iki liderin yerine, üzerinde parti amblemleri bulunan buzdan dünya heykelleri yerleştirdi.

KANAL 'METAFOR' DEDİ

İlk kez bir seçimden önce parti liderlerinin "iklim durumu"nu tartışmak için toplandığını belirten Channel 4 televizyonu, buzun metafor olarak kullanıldığını, bu heykellerin "dünyanın acil durumunu temsil ettiğini" söyledi.

Boris Johnson daha önce, başkent Londra'nın merkezi noktalarında işgal eylemine devam eden çevrecileri "esrar kokan çadırlarını" bırakıp eylemlerine son vermeye çağırmıştı.

KANALIN YAYIN LİSANSINI GÖZDEN GEÇİRME TEHDİDİ

Muhafazakar Parti'den yapılan açıklamada, genel seçimi kazanmaları halinde kanalın yayın lisansının gözden geçirileceği tehdidinde bulunuldu. Parti sözcüsü Lee Cain, medya otoritesi Ofcom’a resmi başvuruda bulunarak soruşturma talep etti. Cain, kanalın "provokatif ve partizan bir tutum" takındığını savundu ve kendi politik görüşünü sunarak kuralları ihlal ettiğini savundu.