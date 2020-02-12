Jeffrey: Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'daki görüşmelerinin ardından NTV'ye verdiği mülakatta 'Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz. NATO müttefiki olarak nasıl yardımcı olabileceğimizi araştırıyoruz' dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'daki görüşmelerinin ardından NTV'nin sorularını yanıtladı.

Jeffrey'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye ile NATO ittifakını görüştük. İdlib'deki durumun hukuki durumu konusunda sizinle aynı fikirdeyiz."

"Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türkiye'nin, mevcudiyetini destekliyoruz."

"Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip. Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz. NATO müttefiki oalrak nasıl yardımcı olabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konuda istihbarat paylaşımı olsun, ekipman transferleri de son derece önemli. Bunlar da iyi çalışmaya devam ediyor. Diplomatik yaklaşımımızın da koordine olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü burada bizim de güçlerimiz mevcut."

"Birçok ülkeyle birlikte buna diplomatik çözüm bulunmasını istiyoruz. Ancak bugün noktamız İdlib."

"ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil. YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk."

"Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli."

"Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez."

"Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı."

"Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunuyor."

"Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum. Türkiye, ABD, İsrail, Rusya'yı da katıyorum çok dikkatli davranıyor."

