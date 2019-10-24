Jeffrey: Suriye'de savaş suçu oluşturacak kanıtlar gördük

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatında savaş suçu işlediğine dair kanıt bulduklarını ve Ankara'dan konuya dair açıklama talep ettiklerini belirtti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu oturumuna katıldı.

Amerikanınsesi'nde yer alan habere göre, “Suriyeli Kürt Ortaklarımıza İhanet: Amerikan Dış Politikası ve Liderliği Nasıl Toparlanacak?” başlıklı oturumda Kongre üyeleri, Jeffrey’yi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikaları nedeniyle eleştirdi.

KOMİSYON BAŞKANI: ABD İÇİN BÜYÜK YENİLGİ

Oturumun açılış konuşmasını yapan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, “ABD nasıl bu kadar mantıksız, utanç verici, değerlerimize ters düşen bir şey yapabilir? Şimdi biz diğer ortaklarımıza ne diyeceğiz? Trump Amerika’nın düşmanlarına hediye verdi. Bu, tarihimizin en can sıkıcı zamanlarından biri, ABD için büyük bir yenilgi, ABD’nin dünya genelindeki liderliği zarar gördü” dedi.

Komisyonun Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul da “Eğer güvenilirliğimizi yitirirsek dünya sahnesinde hedeflerimizi gerçekleştiremeyiz” derken, ABD'nin Suriye'den topyekün çekilmesiyle IŞİD'in yeniden toparlanabileceğini savundu.

JEFFREY: TÜRKİYE AKIL DIŞI DAVRANDI

Açılış konuşmalarının ardından söz alan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin YPG’den kaynaklı meşru güvenlik endişeleriyle ABD’nin IŞİD’le alakalı meşru güvenlik endişeleri arasında denge kurmaya çalışan bir politika izlediklerini, ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna girmesini engellemede başarılı olamadıklarını söyledi. “Türkiye, tavsiyelerimize ve çok güçlü uyarılarımıza karşın akıl dışı davrandı” diyen Jeffrey, Türkiye’nin askeri müdahalesini “Suriye’nin kuzeydoğusu için trajik bir felaket” olarak niteledi.

Jeffrey, Türkiye'nin harekatı başlatma kararını ABD'nin Suriye'den çekilme kararından önce aldığını savundu.

'SAVAŞ SUÇU NİTELİĞİNDE DELİLLER BULDUK'

Suriye'de "etnik temizliğe dair geniş çaplı bir delile rastlamadıklarını" belirten Jeffrey, "Birçok insan Türkiye'nin Suriye'nin muhalif kuvvetlerine dönük saldırılarından kaygılı oldukları için kaçtı. Savaş suçu olarak değerlendirebileceğimiz birtakım deliller bulduk" dedi.

ABD'li yetkililerin buna dair raporları incelediklerini söyleyen Jeffrey, Türkiye'den buna ilişkin bir açıklama talep ettiklerini dile getirdi.

Jeffrey, ABD'li yetkililerin ayrıca Türkiye'nin harekat sırasında beyaz fosfor kullandığına dair bir raporu incelediklerini aktardı.

'SDG'YE TAAHHÜT VERMEDİK'

Jeffrey, SDG’ye Türkiye’nin müdahalesini durdurmak ya da onları korumak için Amerika’nın askeri güç kullanabileceği yönünde hiçbir taahhüdün verilmediğini söylerken, Türkiye’nin operasyon alanında önceden sadece Amerika’ya ait her birinde 12 civarında asker olan iki gözlem noktası bulunduğunu, görevlerinin de Türkler’i ya da herhangi bir tarafı durdurmak değil gözlemlemek olduğunu belirtti.

'MÜTTEFİKLERE SÖYLEMEMEK HATAYDI'

ABD’nin Suriye’den asker çekme kararının müttefiklere daha önceden söylenmemiş olmasını hata olarak niteleyen Jeffrey, “medyadan öğrenmemeliydiler, önceden söylemeliydik” dedi.

'TÜRKİYE RUSYA'YLA MUTABAKATTA BİR ŞEY ELDE ETMEDİ'

Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata ilişkin konuşan Jeffrey, Erdoğan’ın Türkiye’nin operasyon bölgesi dışındaki sınır kesimlerine de yayılmak istediğini ama Putin’in buna izin vermediğini belirtti. “Ruslar’la anlaşmadan sonra Türkiye’ye yeni bir toprak verilmedi” diyen Jeffrey, Rus liderin, YPG’nin bölgeden çıkartılması konusunda taahhütte bulunduğunu ancak Türkiye’nin bu anlaşmadan neler elde edeceği noktasında kendisinin şahsen şüphe duyduğunu dile getirdi. Jeffrey, anlaşmanın ABD’nin Ağustos’ta Türkiye’yle vardığı mutabakata benzediğine değindi.