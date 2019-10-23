Jeffrey: Rusya’nın SDG’yi bölgeden çıkarabilmesi inandırıcı değil

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan ile Putin arasında varılan anlaşmaya dair yaptığı açıklamada Rusya’nın bölgeden SDG’yi çıkarabileceğine inanmadığını söyledi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de varılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın bölgeden Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) çıkarabileceğini inandırıcı bulmadığını söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada Jeffrey, ayrıca Türkiye’nin bu süreçten pek kazançlı çıkmadığını söyledi.

Jeffrey “Aksine tüm kuzeydoğuyu karıştırdı, IŞİD’e karşı çabalarımızı baltaladı ve herkes için gerçekten trajik bir biçimde Ruslarla Suriye rejim güçlerine kazandırdı” diye ekledi.

Jeffrey ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den askerlerin çekilmesi kararını kendisine danışmadan aldığını söyledi.

