Jeffrey: Deyrezzor’daki gelişmelerden çok kaygılıyız

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Suriye’nin güneyindeki petrol bölgesi Deyrezzor’daki gelişmelerden ‘çok kaygılı’ olduklarını bunun için Rusya ile temas kurduklarını söyledi. Jeffrey, Suriye hükümetinin Cenevre sürecini engellemeye çalıştığı iddiasında bulundu. Jeffrey, Suriye'de Türkiye'nin desteklediği unsurların davranışları konusunda da 'çok endişeli' oldukları açıklaması yaptı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin güneyindeki petrol bölgesi Deyrezzor’daki “mevcut gelişmelerden çok kaygılı olduğunu” ve konuyla ilgili Rus yetkililerle temas kurulduğunu söyledi.



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde “küçük grup” olarak adlandırılan ülkelerden üst düzey diplomatlarla bir araya geldi. “Küçük grup” Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD’den oluşuyor.

Toplantının ardından BM temsilcisi Pedersen açıklama yapmazken ABD temsilcisi Jeffrey basın toplantısı düzenledi.

Jeffrey ABD’nin Suriye’nin güneyindeki petrol bölgesi Deyrezzor’daki “mevcut gelişmelerden çok kaygılı” olduğunu söyledi ve Rus yetkililerle temasa geçtiklerini, durumun şu anda kontrol altına alındığını düşündüklerini belirtti. Jeffrey konunun detaylarına ilişkin bir açıklama yapmadı.



Öte yandan Jeffrey, Suriye hükümetinin Anayasa Komitesi toplantılarını ve Cenevre sürecini etkisizleştirmeye çalıştığını ileri sürdü.

'TÜRKİYE'NİN DESTEKLEDİĞİ UNSURLARIN DAVRANIŞLARI KONUSUNDA ÇOK ENDİŞELİYİZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, AA muhabirinin SDG’nin kiliseleri ve sivillerin evlerini kullanarak saldırı düzenlediği iddialarıyla ilgili sorusu üzerine “Askeri çatışmalarda her türlü uygunsuz davranışlara ilişkin suçlamalara bakıyoruz” dedi.

AA’nın aktardığına göre Jeffrey “Türk hükümetine de birkaç kez belirttiğim gibi, çatışmaların başlangıcında, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif unsurların M4 M10 kara yolunda kameralarda da görülen davranışları konusunda çok endişeliyiz. Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım. Çünkü her koşulda bir tarafın diğer bir taraftaki sivil yerleşim alanlarına kasıtlı saldırıları bizim için endişe kaynağıdır” diye konuştu.

