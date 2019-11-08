Jeffrey Ankara’da: Dışişleri’nde ÖSO temsilcisi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Ankara’da savunma ve dışişleri bakanlıklarında görüşmelerine başladı. Jeffrey’in Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesi sırasında, 2013 yılında kurulan ve yalnızca ÖSO'nun tanıdığı SMDK temsilcisinin de bakanlığa gitmesi dikkat çekti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara’da önce Milli Savunma Bakanlığı’nda daha sonra da Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulundu. Jeffrey’in görüşmelerinin gündeminde 17 Ekim'de ABD ile Türkiye arasında varılan 13 maddelik mutabakatın uygulanması ve “güvenli bölge” konusu olduğu aktarıldı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Jeffrey Dışişleri Bakanlığı’ndaki temaslarını sürdürürken, "Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu" (SMDK) Başkanı Enes Abdi de bakanlığa geldi. Abdi içeride 20 dakika kaldıktan sonra bakanlıktan ayrıldı ancak James Jeffrey ile yapılan toplantıya katılıp katılmadığı bilgisi verilmedi. SMDK 2013 yılında Suriyeli muhaliflerce kurulmuş ve yalnızca bazı ÖSO gruplarınca tanınmıştı. Abdi koalisyonun başına Haziran ayında getirilmişti.

Jeffrey’in yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geleceği açıklandı.

