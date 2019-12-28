Japonya'da polis, ahşap bir teknede 5 kişinin cesedini buldu.

Japonya'da tahta bir sandalda beş kişinin 'kemikleşmiş' kalıntıları bulundu. Cesetler bir polis memuru tarafından bulundu.

Müfettişler, dün öğleden sonra bir polis memuru tarafından tespit edilen korkunç bulguya dair bir soruşturma açtılar.

Japon polisi ölü bedenleri, Japonya'nın kuzeybatı bölgesi Niigata sahilindeki Sado Adası'nda buldu.

Sahil Güvenlik yetkilisi Kei Chinen, teknede iki kopuk kafa bulduklarını söyledi polis, kafaların beş cesetten bazılarına ait olup olmadığını henüz onaylamadı.

Japonya merkezli televizyon kanalı NHK ise, kalıntıların “kemikleştiğini”, yani teknenin karaya çıkmadan ve dün öğleden öğleden sonra bir polis memuru tarafından tespit edilmeden önce uzun bir süre denizde olabileceği anlamına geldiğini bildirdi.