Japonya’da en az 12 yıldır ilk kez bir yabancı mahkum idam edildi

Halen idam cezasının uygulandığı Japonya’da idam edilenlerin kimliklerinin gizlenmesi uygulamasına son verilen 2007 yılından beri ilk kez bir yabancı mahkum idam edildi.
Japonya, bugün bir Çinli mahkumun idam edildiğini duyurdu. Ülkede 2007 yılına dek idam cezası infaz edilen mahkumların kimlikleri açıklanmıyordu.
Japonya Adalet Bakanlığı 40 yaşındaki Çinli mahkum Wei Wei'nin, 2003 yılında 4 kişilik bir aileyi öldürmekten cezaevine konulduğu ve ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Masaka Mori, Wei Wei'nin perşembe sabah saatlerinde asılarak idam edildiğini duyurdu.
Japonya’da halen idam cezasına çarptırılmış 120 mahkum bulunuyor. Geçen yıl ülkede 15 mahkum idam edilmişti.
Japonya'nın idam cezasını kaldırmaması, hem ülke içinde hem de dünya çapında tepkilerle karşılanıyor.