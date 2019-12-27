Japonya, Ortadoğu’ya savaş gemileri ve uçaklar gönderiyor

Japonya, Ortadoğu’da görev almak üzere savaş gemileri ve savaş uçakları yollamaya hazırlanıyor.

Japonya'da kabine ülkenin Ortadoğu’daki askeri varlığını arttırmak üzerine bir planı onayladı. Onaylanan plana göre Japonya Ortadoğu’daki “araştırma ve çalışmaları” kapsamında helikopterler, bir destroyer ve keşif uçakları konuşlandıracak.

Uman Körfezi’nde konuşlandırılmak üzere yollanacak olan 200 kişilik mürettebata sahip destroyer, 2 adet helikopter ve P-3C denizaltı uçak savar taşıyor. Destroyer Şubat ayından itibaren Körfez’e konuşlanmış olacak.

Konuşlandırma, Tokyo'nun petrol ithalatının yüzde 90'ını aldığı bölgeden Japon gemileri için “güvenli geçiş” sağlamak amacıyla bir “çalışma ve araştırma” misyonu olarak tarif edildi. Ancak, "beklenmedik gelişmeler" durumunda, Japon savunma bakanı tarafından 'Kendini Savunma Gücü'nün silah kullanmasına izin vermek için özel bir emir verilebilir.

Japonların bölgeye asker konuşlanma olasılığı ilk kez bir Japon petrol tankerinin Haziran ayında saldırıya uğramasından sonra, Başbakan Şinzo Abe'nin İran lideri Ayatullah Ali Hamaney ile görüştüğü sırada gündeme geldi.

Washington, Tahran'ı bu ve diğer saldırılardan sorumlu tuttu ve bir deniz “polislik” misyonu fikrini ortaya koydu, ancak bu teklif ABD’nin müttefikleri arasında çok az destek gördü. Bahreyn ve BAE'nin yanı sıra, sadece İngiltere birkaç muhrip göndermeyi kabul etti. Suudi Arabistan’da, Aramco petrol tesislerinin hedef almasının ardından deniz ittifakına katıldı. Buna ek olarak, Avustralya gelecek yıl katılmaya söz verdi. ABD’li yetkililer, Katar ve Kuveyt’in de yakın bir sürede katılacağını ön gördüklerini söylemişlerdi.

Japonya’nın askeri misyonu ABD önderliğindeki koalisyondan bağımsız olarak konuşlandırılacak.