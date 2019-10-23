Japonya Ortadoğu’ya asker yolluyor

Japonya'nın Ortadoğu'daki ticari gemilerini korumak için bölgede askeri faaliyetlere başlayacağı bildirildi. Japon medyasında yer alan habere göre, ülke ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacak.
Japonya merkezli Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan Ortadoğu'daki deniz ticaret yolunu kontrol etmek amacıyla bölgeye asker göndermeyi planladıklarını söyledi.
'İKİ SAVAŞ GEMİSİNİ BÖLGEYE SEVK ETMESİ BEKLENİYOR'
Tokyo hükümetinin ABD liderliğindeki koalisyona katılmadan tek başına hareket etmeye karar verdiği belirtilirken, bölgeye iki adet savaş gemisi göndermesi bekleniyor.