Japonya: Basra Körfezi’ne askeri güç gönderme konusunda İran’ı bilgilendirdik

Japonya, Basra Körfezi’ne askeri güç gönderme planı konusunda İran'a bilgi verdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi de, 2 günlük Tokyo ziyaretinde Ruhani’nin ülkeyi ziyaret etmek istediği mesajını iletti.

Japonya’nın Basra Körfezi’ne askeri güç gönderme planı konusunda İran’ı bilgilendirdiği belirtildi. İran ise bu plana karşı çıkıyor.

Kyoto ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe dün Tokyo’da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede ülkesinin Basra Körfezi’ne “seyrüsefer güvenliğinin sağlanması” amacıyla askeri güç gönderme planı konusunda bilgi verdi.

Ajansın haberine göre Arakçi de Başbakan Abe’ye İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkeyi ziyaret etme arzusunu bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri ve hükümet sözcüsü Yoşide Suga yaptığı açıklamada Abe’nin Arakçi’ye Basra Körfezi’nde ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere askeri güç göndermeyi düşündüğünü ilettiğini söyledi. Suga İranlı diplomatın bu plana karşı çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine böyle bir diyalogun aralarında geçmediğini belirtti.

İRAN KÖRFEZDE YABANCI ASKERE KARŞI

Ancak Arakçi dünkü görüşmenin ardından NHK’ye yaptığı açıklamada, İran’ın Basra Körfezi’ne yabancı asker gönderilmesine karşı olduğunu belirtmiş, İran'ın bu tutumunu Abe'ye aktardığını açıklamıştı. Arakçi “Herhangi bir yabancı gücün bölgede bulunmasının istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına inanmıyoruz” demişti.

Japonya Başbakanı Abe, Haziran ayında İran’ı ziyaret ederek Ruhani ile görüşmüştü. Abe’nin ziyareti sırasında Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç’e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, saldırıya ilişkin ABD ve İran birbirlerini suçlamıştı.

Japonya körfeze askeri güç göndermek için ABD liderliğinde oluşturulacak uluslararası koalisyona katılmayacağını ve kendi “savunma gücü”nü göndermeyi planladığını açıklamıştı.

ABE ARABULUCU MU?

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ruhani’nin ABD’nin 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Ortadoğu’daki gerilimin yatışmasına katkılarından ötürü Japonya’ya teşekkür mesajı ilettiği belirtildi.

Abe’ninse İran’ın nükleer anlaşmaya bağlılığını azaltmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

Arakçi dün Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile görüşmesinde Ortadoğu’da ve Basra Körfezi’ndeki durumu “hiçbir zaman olmadığı kadar ciddi” diye değerlendirdi.

ABD müttefiki Japonya’nın, ABD yaptırımları kaldırıldığı takdirde müzakereye hazır olduğunu açıklayan Tahran ile Washington arasında arabulucu olabileceği belirtiliyor.