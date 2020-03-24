İtalya'nın ilk koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

İtalya'da '1 numaralı' yeni koronavirüs hastası, iyileşmesinin ardından hastaneden ayrıldı.

İtalya'da yeni koronavirüs hastalığının ilk yayıldığı bölge olan Lombardiya'da "1 numaralı" KOVİD-19 hastası Mattia, hastanede geçirdiği bir ayın ardından sağlığına kavuştu.

Associated Press'in haberine göre, Unilever işçisi olan 38 yaşındaki Mattia, 18 Şubat tarihinde grip benzeri semptomlarla Pavia hastanesine gitmişti.

Evine gönderilen Mattia, durumunun kötüleşmesinin ardından tekrar hastaneye gitmişti. Mattia'nın, bu süre içerisinde hastalığını eşinin yanı sıra hastanedeki bazı doktor, hemşire ve hastalara bulaştırdığı ortaya çıkmıştı.

21 Şubat tarihinde kendine KOVİD-19 testi yapılan Mattia, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından "1 numaralı hasta" olarak bilindi.

10 Mart tarihine kadar yoğun bakım ünitesinde olan Mattia, bu tarihten sonra bir alt üniteye alınmış ve doktorlarla konuşmaya başlamıştı.

Pavia'daki San Matteo hastanesinin yoğun bakım müdürü Francesco Mojoli, RAI kanalına yaptığı açıklamada, "Bu uzun ömürlü bir hastalık. Şimdi, (Mattia'nın) genç ve iyi durumda olmasının kendisinin normal hayata dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Koronavirüsün şu ana kadar en çok vurduğu ülke olan İtalya'da 63 bin 927 vaka görüldü.