İtalyan Belediye Başkanı'ndan önlem almayanlara tepki: Benzin alıp ne yapacaksınız?

İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.

İtalya’nın Delia kabasının Belediye Başkanı Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.

'BENZİN ALIP NE YAPACAKSINIZ?'

Çin’nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe’ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, "Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız?" diye sordu.

'BİRDEN HERKES SOKAKTA SPORSEVER OLDU'

Başkan Bancheri, "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar çevremde en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. İnsanlar ev partileri yapıyor. ‘Güzel günler gelecek’ afişi hazırlamak için 20 kişi bir araya geliyor. Virüs böyle yayılıyor. 'Her şey güzel olacak” diyorsunuz, ancak böyle davranarak, insanların sağlını tehlikeye atarak nasıl güzel olacak?” diyerek isyan etti.

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 1 günde hayatını kaybeden kişi sayısı rekoru bir kez daha kırılmış ve 627 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 32 olmuştu.